Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Fresenius Medical Care-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,65 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,99 EUR an. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 33,60 EUR. Bei 33,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.285 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 07.09.2021 markierte das Papier bei 65,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 0,75 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,50 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care 4.757,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.320,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen. Am 31.10.2023 wird Fresenius Medical Care schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,16 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Analysten sehen für Fresenius Medical Care-Aktie schwarz

Fresenius Medical Care-Tochter schließt Fusion mit InterWell Health und Cricket Health ab - FMC-Aktie tiefer

Starke Zahlen, große Sorgen: Was von deutschen Unternehmen jetzt zu erwarten ist

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care