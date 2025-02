Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,88 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 47,88 EUR. Bei 47,32 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,50 EUR. Bisher wurden heute 39.598 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 48,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 47,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,19 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,14 EUR aus.

Am 05.11.2024 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 2,78 EUR im Jahr 2024 aus.

