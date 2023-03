Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Freitagmittag mit Kursplus

Um 12:06 Uhr sprang die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 35,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care-Aktie sogar auf 36,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,85 EUR. Bisher wurden heute 130.989 Fresenius Medical Care-Aktien gehandelt.

Bei 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,95 EUR am 31.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 38,50 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 33,62 EUR.

Fresenius Medical Care gewährte am 22.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.997,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.647,00 EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius Medical Care dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren. Fresenius Medical Care dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care