Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,50 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 46,50 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,68 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.080 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 48,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,09 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,39 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,09 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 06.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,75 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

