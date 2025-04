Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 46,47 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,47 EUR. Bei 45,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 172.058 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 3,96 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,04 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,54 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,17 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Mrd. EUR – ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

