Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care macht am Nachmittag Boden gut

Um 03.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 53,42 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 54,46 EUR. Bei 53,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 314.226 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,14 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,98 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 4,79 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.548,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.210,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius Medical Care-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Fresenius-Aktie nun im Plus: Investoren zuvor mit schleichendem Umbruch unzufrieden

USA: Lohnender Blick über den großen Teich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care