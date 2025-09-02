DAX23.623 +0,6%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Notierung im Blick

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

03.09.25 09:24 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,71 EUR -0,47 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 42,13 EUR. Bei 42,27 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 41,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.044 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 22,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,41 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
25.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

