Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:22 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,75 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 28,59 EUR. Bei 28,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 13.220 Aktien.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 63,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 28,18 EUR. Mit Abgaben von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care-Aktie bei 51,50 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 4.757,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.320,00 EUR umgesetzt.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Fresenius Medical Care veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care ein EPS in Höhe von 3,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius-Aktie und FMC-Aktie gewinnen deutlich: Neue Führungsspitze bei Fresenius und Fresenius Medical Care startet Samstag

FMC-Aktie steigt: Fresenius Medical Care platziert Anleihe über 750 Millionen Euro

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care