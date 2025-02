Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 47,28 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,01 EUR nach. Bei 47,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 94.387 Stück.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,24 Prozent.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2023 mit 1,19 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,92 EUR an.

Am 05.11.2024 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,94 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

