Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel kam die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 47,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 47,55 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 47,70 EUR zu. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 47,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,46 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 12.777 Aktien.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,60 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,19 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,14 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius-Aktie verliert etwas: Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed gefunden

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren bedeutet

Analysten sehen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Luft nach oben