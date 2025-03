Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Fresenius Medical Care (FMC) St

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 8,5 Prozent auf 43,41 EUR nach.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:46 Uhr um 8,5 Prozent auf 43,41 EUR nach. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,38 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 844.178 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 10,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,11 Prozent.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,39 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

