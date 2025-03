Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 44,00 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,3 Prozent auf 44,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging bis auf 43,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.640 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 48,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 26,11 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,39 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,09 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,73 EUR im Jahr 2025 aus.

