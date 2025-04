Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,41 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 46,41 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,18 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.157 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 48,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 3,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 29,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 45,17 EUR angegeben.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,09 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,77 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

