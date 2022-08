Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Um 04:22 Uhr fiel die Fresenius Medical Care-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 36,30 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 36,06 EUR. Bei 36,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 357.101 Fresenius Medical Care-Aktien.

Bei 69,96 EUR markierte der Titel am 19.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,11 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 02.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.320,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

