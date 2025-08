Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag kaum verändert

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Mit einem Kurs von 43,25 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 43,25 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,51 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,17 EUR ab. Bei 43,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 38.687 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 24,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 24,83 Prozent sinken.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,48 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,13 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,74 EUR je Aktie belaufen.

