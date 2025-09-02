Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 41,77 EUR.
Um 09:05 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 41,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,74 EUR. Bei 41,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 10.026 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,33 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 34,46 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 21,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 48,33 EUR angegeben.
Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.
