Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 46,86 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,86 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,63 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.403 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 3,09 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 44,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,19 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,92 EUR aus.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

