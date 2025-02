Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 47,07 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 47,07 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 47,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 5.704 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 48,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 2,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,92 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 24.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

