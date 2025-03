Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 43,85 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 43,85 EUR nach oben. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,00 EUR an. Bei 43,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 384.288 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 9,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,86 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 44,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Fresenius will FMC-Anteil senken - FMC-Aktie verliert