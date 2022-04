Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Fresenius Medical Care-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 60,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 59,96 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.784 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,53 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,06 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,09 EUR an.

Am 04.05.2022 lud Fresenius Medical Care zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,40 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,65 Milliarden EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 22.02.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care-Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Aktie aus.

