Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care verbilligt sich am Nachmittag

Der Fresenius Medical Care-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 60,68 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,84 EUR nach. Bei 60,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 128.620 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,14 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,24 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,09 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,90 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care 1,27 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,40 Milliarden EUR, gegenüber 4,65 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,32 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 04.05.2022 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 22.02.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care einen Gewinn von 4,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care