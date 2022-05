Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Donnerstagmittag freundlich

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 58,92 EUR. Bei 59,20 EUR erreichte die Fresenius Medical Care-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155.336 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,14 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 17,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,98 EUR am 07.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 15,57 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,12 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.548,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.400,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie in Höhe von 4,39 EUR im Jahr 2023 aus.

