Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 41,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 41,51 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 40,28 EUR. Bei 41,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.940 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,14 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 21,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,39 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie schwarz

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren gekostet