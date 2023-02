Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care fällt am Vormittag

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 35,03 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care-Aktie bei 35,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.930 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 44,97 Prozent zulegen. Am 31.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 25,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 34,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care-Aktie bei 33,11 EUR.

Fresenius Medical Care ließ sich am 30.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.096,17 EUR gegenüber 4.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Bildquellen: Fresenius Medical Care