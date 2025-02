Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 47,00 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 47,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,37 EUR. Bisher wurden heute 110.845 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Gewinne von 2,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 30,83 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,19 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,92 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie verliert dennoch: Warburg Research hebt FMC auf 'Hold'

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Hold-Hochstufung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Warburg Research

Fresenius-Aktie verliert etwas: Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed gefunden