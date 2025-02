Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Donnerstagvormittag zu

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 47,37 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 47,37 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,77 EUR. Bei 47,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 11.803 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,92 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 24.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

