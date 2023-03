Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Montagmittag gesucht

Um 11:49 Uhr stieg die Fresenius Medical Care-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 37,35 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie legte bis auf 37,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 138.945 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,95 EUR fiel das Papier am 31.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Verlust von 43,93 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,62 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care am 22.02.2023. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.997,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.647,00 EUR umgesetzt.

Fresenius Medical Care dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care