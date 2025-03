Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 43,48 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 43,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 43,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164.144 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,11 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,23 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,50 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,39 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 5,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent gesteigert.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

