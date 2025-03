Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 33.603 Stück.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 26,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,09 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

