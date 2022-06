Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care legt am Vormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care-Papiere um 06.06.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 54,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.300 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care-Aktie somit 23,92 Prozent niedriger. Bei 50,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,16 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 65,71 EUR.

Fresenius Medical Care gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care 4.548,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.210,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Fresenius Medical Care veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Fresenius Medical Care die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

