Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 35,92 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 36,08 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 35,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 358.437 Fresenius Medical Care-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 63,66 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 43,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,42 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,79 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 30.10.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.096,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Fresenius Medical Care veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 21.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

Januar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius-Aktie sehr schwach: Hohe Verschuldung bringt Fresenius Probleme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care