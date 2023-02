Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Fresenius Medical Care-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care-Aktie sogar auf 35,97 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,52 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,64 EUR. Zuletzt wechselten 34.849 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 63,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 43,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2022 bei 25,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,34 Prozent.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 32,89 EUR.

Am 30.10.2022 legte Fresenius Medical Care die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 0,94 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 5.096,17 EUR gegenüber 4.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care wird am 22.02.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 21.02.2024 dürfte Fresenius Medical Care die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care