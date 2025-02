Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,99 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,99 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 47,12 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,56 EUR. Bei 46,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.338 Stück gehandelt.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,19 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,92 EUR.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 24.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

