Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St fällt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 43,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 43,35 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.794 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 48,31 EUR markierte der Titel am 30.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,39 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

