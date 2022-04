Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 60,96 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 61,54 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,68 EUR nach. Bei 61,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 89.341 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,14 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 16,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 50,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 16,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,09 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie.

Fresenius Medical Care ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,40 Milliarden EUR – eine Minderung von 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,65 Milliarden EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 22.02.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care-Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Fresenius Medical Care-Aktie ein

Fresenius-Aktie mit Abschlägen: EU erteilt Fresenius Kabi Zulassung für Biosimilar Stimufend

FMC-Aktie mit Abgaben: Fresenius Medical Care macht bei Wachstumsstrategie 2025 bedeutenden Schritt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care