Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagvormittag mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 7,0 Prozent auf 41,39 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 41,39 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,76 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,54 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.851 Stück gehandelt.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,72 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 27,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,54 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,17 EUR.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 5,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent gesteigert.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,77 EUR im Jahr 2025 aus.

