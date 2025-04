Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 41,86 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 41,86 EUR. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,60 EUR. Bisher wurden heute 121.028 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17 EUR an.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 5,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,77 EUR je Aktie.

