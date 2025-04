Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 42,63 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,83 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.385 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 11,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,09 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,77 EUR je Aktie aus.

