Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztendlich in Grün -- Goldman Sachs setzt offenbar umfangreichen Stellenabbau um -- Jack Ma gibt Führungsposten bei Ant Group ab -- QIAGEN, Deutsche Post im Fokus

Stellantis steigt bei Element 25 ein. Borgers wird von Autoneum übernommen. AstraZeneca erweitert Portfolio mit Milliarden-Deal. BVB-Stürmer Haller nimmt am Trainingslager in Andalusien teil. Sartorius-Chef rechnet mit geringerer technologischer Offenheit vonseiten Chinas. Telefonica Deutschland will Mobilfunkpreise erhöhen. JPMorgan nimmt SAP in "Analyst Focus List" auf. Schweizerische Nationalbank mit Milliardenverlust.