Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care fällt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 36,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,44 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,99 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 806.742 Aktien.

Am 21.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 63,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 39,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,79 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care am 30.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.096,17 EUR umgesetzt, gegenüber 4.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie in Höhe von 2,86 EUR im Jahr 2022 aus.

