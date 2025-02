Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 47,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.902 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,83 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 44,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,19 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 43,92 EUR angegeben.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.02.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie verliert dennoch: Warburg Research hebt FMC auf 'Hold'

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Hold-Hochstufung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Warburg Research

Fresenius-Aktie verliert etwas: Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed gefunden