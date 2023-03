Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care verteuert sich am Nachmittag

Die Fresenius Medical Care-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 36,75 EUR. Bei 36,98 EUR erreichte die Fresenius Medical Care-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 301.257 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 63,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,27 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2022 bei 25,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 41,62 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,75 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Fresenius Medical Care ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.997,00 EUR – ein Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care 4.647,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,28 EUR je Aktie.

