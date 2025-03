Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 44,48 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,48 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.064 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,91 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,39 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Am 25.02.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Mrd. EUR – ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

