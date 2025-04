Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St haussiert am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 42,98 EUR nach oben.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 42,98 EUR. Bei 43,03 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 318.275 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 12,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,17 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,99 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

