Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag freundlich

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 47,00 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,21 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 20.891 Stück.

Am 30.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,83 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 43,92 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,76 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

