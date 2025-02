Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 47,07 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 47,07 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,07 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,86 EUR. Bisher wurden heute 4.784 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 2,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,93 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,92 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Aktie aus.

