Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,97 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 0,7 Prozent auf 43,97 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,81 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 153.005 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 48,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 9,87 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Mit Abgaben von 26,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,39 EUR.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,73 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

