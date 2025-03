Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag verlustreich

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 44,09 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 44,09 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,81 EUR. Bei 43,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 8.977 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,57 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,39 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,73 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

