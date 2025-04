Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 43,15 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 43,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.673 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,66 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,54 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,17 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,09 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

