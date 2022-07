Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag mit Kursabschlägen

GO

Heute im Fokus

Gassorgen belasten: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneins -- Softwareprobleme bei VW wirken sich auf Modellplanung aus -- Nordex mit Kapitalerhöhung -- Twitter, Uniper im Fokus

Rheinmetall erhält Munitionsaufträge über 25 Millionen Euro. Nord Stream 1 gestoppt. Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz. Amazon-Beschäftigte von Verdi zum Streik aufgerufen. Ford-Aktie: Mehr als 100.000 Autos in USA müssen wegen Feuergefahren in die Werkstatt. Airbus mit mehr Auslieferungen im Juni.